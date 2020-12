Antonella Roccuzzo irreconocible: sus seguidores la acusan de inyectarse los labios

¡Y cae una más! Ya son incontables las famosas que se suman a los retoques para conseguir la perfección en el rostro. En una era donde se busca la aceptación del cuerpo pero crece a la par la ironía de conseguir un rostro “ideal” que se adapte a los cánones de belleza. Algunos se refieren a las tendencias como el “efecto Instagram”, aunque en 2018 los cirujanos lo denominaron ‘dismorfia de Snapchat’, ya que se busca conseguir los rasgos y facciones de los conocidos filtros que se ponen con una aplicación. Lo que antes era photoshop ahora se consigue con un click del dedo.

Ojos “Foxy” rasgados, pestañas abundantes, nariz afilada y, por su puesto, labios voluptuosos. Estas son las características que muchas famosas y jóvenes persiguen, ya sea por el maquillaje o por las cirugías. Un rostro que parece figurita repetida.

Muchos usuarios se lamentaron al ver que una de las mujeres más lindas de Argentina haya caído en la tendencia que, según cifras que la consideran patología, afecta a una de cada cincuenta personas. A Leo Messi se le pueden halagar muchas cosas: su juego, su talento con la pelota, sus Balones de Oro, su enorme colección de autos. Pero la mayoría siempre ha dicho que la “Pulga” se sacó la lotería al tener como mujer a Antonella Roccuzzo.

Antonella siempre resaltó por mantenerse natural e incluso no caer en los entándares de belleza típicos. Una verdadera figura argentina que demostraba que las jóvenes de estas tierra en realidad no necesitaban de mucho para estar en las listas de las más bellas. Pero en su último video ha generado una ola de decepción: su labios son otros y su cara ya no se ve igual.

La que ya se puede considerar modelo, por ser elegida para promocionar a ya varias marcas, subió el video para anunciar el estreno de “The Wild”, “una serie que trata sobre un grupo de chicas que se descubren a sí mismas y cada una tiene que enfrentarse con sus problemas (ansiedad, bulimia, depresión...) cuando se quedan atrapadas en una isla desierta”, como ella misma explica.

Pero la atención que quería centrar en la nueva serie quedó relegada por miles de comentarios que le preguntaban por sus labios. La mamá de Thiago, Matheo y Ciro solo parece ser la misma cuando sonríe. “Wow, está distinta”, fue uno de los comentarios por Instagram, aunque muchos continuaron comentando con la pregunta que había hecho sobre la situación “más wild” que habían tenido en el año.

Por otro lado, en Twitter la lluvia de posteos por su video fue implacable. “Acabo de ver lo que se hizo Antonela Roccuzzo en la cara, estoy destrozado”, “se metió ácido hialuriónico en la boca” y “¿qué se hizo Antonela Roccuzzo? Ahora tiene cara de que te mete en una estafa piramidal”, decían algunos. Antonella no se ha pronunciado por los comentarios, pero son pocas las probabilidades de que solo sea un efecto de la luz o la cámara.

El antes, en una de las fotos en las que más juntó likes.

El después.