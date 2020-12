“Antes y después del pan dulce”: Nazarena Vélez se ríe de su propio cuerpo con un meme

Pasan los años y Nazarena Vélez parece estar cada vez más segura de sí misma y su cuerpo. La autoestima le sale por los poros y en su última publicación demostró que no importa lo que se ponga, cuánto coma o la foto que se saque, siempre es más importante tomarse todo a chiste.

Instalada en Neuquén para recibir Año Nuevo en familia, la vedette aprovechó uno de los calorones típicos de esta época para meterse en la pileta del hotel donde se alojan. Pero al ponerse su traje de baño de dos piezas, con la parte superior con un enorme volado a puntos, notó que las comidas de la Navidad pasada habían pasado factura, sobre todo el pan dulce, siempre presente en las mesas argentinas.

Pero en vez de desesperarse o decidir quedarse en su habitación con aire acondicionado, Nazarena se lo tomó a chiste e incluso compartió una divertida broma con sus seguidores. Con un video que simula los famosos “antes y después” de Instagram, la madre de Barby Pucheta mostró la diferencia de su panza y las consecuencias de empacharse en pan dulce.

“Quería hacer unas fotos para postear el hotel, lo que sea, hacerme la que me pongo la bikini al menos en la habitación porque no bajé a la playa nunca y les juro que me salió un meme”, contaba divertida a sus más de 1.6 seguidores.

“Vos lo ves así y decís, antes del pan dulce, con sus defectos, todo el quilombo, la carnaza, pero bien… Después del pan dulce”, agregó mientras se ponía de costado, frotaba su panza y se reía frente a la propia imagen que veía en el espejo.

Capturas del video que subió.

Nazarena explota de confianza en las redes

El video termina con un gracioso análisis que Vélez hizo de su cuerpo: “Esta, yo subo una foto así y no digo nada, y me ponen ‘Felicitaciones Nazarena, estás embarazada’, bueno no, solo hay morfi y chupi”.

Pero los efectos en sus seguidores fueron más que positivos, muchos le agradecen con la sinceridad con la que se muestra en las redes, como cuando hizo una votación mostrando que traje de baño se ponía para la playa. “Gracias a vos decidí dejar las pastillas y aceptarme como soy”, “Está buenísimo que uno se acepte y se muestre como es para no dar malos mensajes ...”, eran algunos de los comentarios que escribieron en el posteo.