¡Ansiosos por casarse! Luis Novaresio y su novio Braulio adelantaron detalles de la boda

A fines del año pasado Luis Novaresio blanqueó la relación con Braulio Bauab y, a partir de ese momento, comenzaron a contar una historia de amor única basada en el respeto y el deseo de compartir sus vidas.

El pasado 17 de junio, la pareja se comprometió y, en una entrevista con Myriam Bunin los novios contaron todo acerca de la futura ceremonia.

A través de una videollamada, la entrevistadora charló con Luis y Braulio por A24 y fue este quien dijo que el periodista fue quien le hizo la propuesta formal: “Luis me venía diciendo mucho casémonos y dije bueno vamos viendo”. El periodista agregó: “Tenía ganas de darle la sorpresa y de ir al Club 69 con un grupo de amigos, preparar la música y darle los anillos pero como con esta pandemia no se pudo y hacemos fiestas electrónicas nosotros solos acá, nos mandaron los anillos…Pero sí a mí me encanta, yo quiero celebrar el amor, quiero hacer una fiesta”.

Por su parte Braulio detalló: "Vengo de una familia judía y Luis quiere mucho a mi familia, quiero hacer una ceremonia judía y, por suerte en Argentina hay muchas congregaciones muy progresistas y de avanzada que casan a dos mujeres y a dos hombres", destacó feliz.

La pareja anunció su compromiso en la revista Caras y Luis recordó el momento: “Cuando Braulio sacó el estuche con los anillos, y después de que logré parar de llorar, en algún momento de la noche, nos pusimos los anillos”, dijo el conductor de Animales Sueltos (América) sobre el momento especial de sus vidas.

Luis y Braulio disfrutan de una familia ensamblada con la hija de Braulio y la madre de la pequeña con quien legalmente mantiene un vínculo de coparentalidad, por el cual ambos tuvieron a la niña y comparten su crianza y son grandes amigos.