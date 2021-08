Aníbal Pachano habló sobre sus tratamientos de salud: “Empiezo otro periodo de quimioterapia”

Luego de cuatro años donde fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, Aníbal Pachano habla acerca de su salud actual.

El coreógrafo conversó en el living de Intrusos y profundizó en algunos detalles de su nuevo tratamiento. “Se me inflamó de nuevo uno de los tumores de la parte motriz, no sabemos por qué”, contó al aire cuando se le consultó sobre su situación.

Sin embargo, la figura televisiva encuentra un espacio para sentirse pleno y seguro, tomando sus cartas de la mejor manera.

Luego de cuatro años de su diagnóstico, Anibal vuelve a retomar algunos tratamientos para mantener su salud estable. web

“Yo me pongo siempre positivo, hay que buscarle lo divertido. Obviamente me decaigo, pero trato de que lo anímico no se afecte, lo demás se lo dejo a los médicos. Hay que poner música, me divierto con ciertas cosas. Eso ayuda a salir adelante.”

Quizá esto venga de la mano de su “recuperación milagrosa” como lo nombró él en algún momento, ya que cuando fue diagnosticado, el panorama no era muy favorable.

El ganador de Corte y Confección habló sobre los tratamientos que deberá seguir luego de su último diagnóstico.

“Empecé un tratamiento y durante algunas semanas voy a internarme para que me coloquen el medicamento. Me interno para estar tranquilo que el medicamento haga efecto y esté controlado”, contó en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Además, agregó que el próximo martes deberá comenzar “otro periodo de quimio con un remedio que logró hacer desaparecer cosas que estaban dentro del organismo. Ahora en el pulmón no figura nada, solo esta inflamación del costado.”

“Yo me pongo siempre positivo, hay que buscarle lo divertido. Obviamente me decaigo, pero trato de que lo anímico no se afecte, lo demás se lo dejo a los médicos. Hay que poner música, me divierto con ciertas cosas. Eso ayuda a salir adelante.” web

El padre de Sofia Pachano comentó que el tratamiento se vio interrumpido por algunos viajes que tuvo que hacer, aunque hubo alertas que le señalaron que algo andaba mal.

“Se me caían las cosas de las manos. Primero pensé ‘¡Qué tonto!’ Se interrumpió porque me fui a Chile y después tuve una neumonía bilateral”. Y contó: “El medicamento provoca una bronquitis, tenía como una tos seca. Está un poco confuso todo porque tuve Covid, que tiene sus cosas, y quizás quedó inflamado.”

Finalmente, admitio que volverá a tratarse en la Fundación Salud, donde en primera instancia fue atendido. “Es un lugar al que fui durante mucho tiempo y en el que me armonizaron junto con todo el equipo médico. Ahí me conecté con el amor. Me hizo muy bien y está bueno volver.”