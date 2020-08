Ángela Torres habló de las grabaciones de “Simona” con Juan Darthés: “Me daba impresión compartir ciertas escenas con él”

En el año 2018, “Simona” fue una gran apuesta de Pol-ka con el primer protagónico de Ángela Torres en el prime time de la televisión argentina. Pero la ficción quedó en el centro de la polémica por la inclusión de Juan Darthés en el albor de las denuncias de violación acoso en su contra por parte de varias actrices, principalmente Thelma Fardín y Calu Rivero.

Ángela tuvo que interpretar a su hija en la ficción, por lo que le tocó que compartir muchas escenas con él, pero en su momento prefirió no hablar de lo que pasaba puertas para dentro en set. Ahora, dos años después, confesó la incomodidad que sentía en aquel momento.

“Siempre estuve de acuerdo con Calu y a favor de ella. Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos creíamos y confiábamos en él, y no era así, para nada. Supongo que, desde su ignorancia, se agarraba de eso para poder ir a trabajar”, dijo en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por Radio La Once Diez.

El elenco de "Simona".

Según contó Torres, el estado de ánimo de Darthés no era el mejor en ese momento: “Ya estaba destruido. Me acuerdo que lo miraba y decía ‘este hombre no está bien, no la está pasando bien’. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él”.

Para la nieta de Lolita Torres fue muy difícil compartir en set con él, mientras que públicamente surgían las acusaciones en su contra: “A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio. Pero era todo bastante difícil de manejar. Por suerte teníamos un elenco de jóvenes que hacía todo un poco más fácil entre nosotros, y nos divertíamos”, cerró sobre el tema.