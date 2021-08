Ángel De Brito y Fierita Catalano protagonizaron un sorpresivo cruce en Twitter

El lunes 16 de agosto, Belén Francese presentó a su hijo Vitto, fruto de su relación con el empresario Fabián Lencinas en un móvil de Los ángeles de la mañana. Y aunque Ángel De Brito pidió al aire que las cámaras tomaran la carita del bebé de cerca, no le hicieron caso.

“Nunca llegó el primer plano para Vitto, pero se vio igual lo hermoso que es”, escribió una fanática de la actriz en Twitter. Mientras que el periodista tomó el comentario para hacer público su reclama hacia la producción de su programa: “Cinco veces lo pedí”.

A pesar de no estar involucrado de lleno en el problema, Fierita Catalano decidió responderle a su colega. “¿Qué onda con hacer reclamos a técnica y producción en público? ¿No es más fácil ir y decirle al compañero/a lo que estuvo mal?”, planteó.

Fiel a su estilo, el jurado de ShowMatch: La academia no se iba a quedar con los brazos cruzados. “La misma onda que vos reclamando esto en público”, respondió. “Pero vos no sos ni técnica, ni producción, ni mi compañero. De serlo te hubiera aconsejado en privado que no lo hagas. No es análogo”, retrucó el exconductor de Combate.

Los conductores demostraron que no hay onda entre ellos. web | Web

Para dar por terminada la discusión, De Brito explicó que es el “principal productor” de su ciclo y que Fierita estaba hablando “desde la ignorancia”. Y Catalano aprovechó para marcarle a su colega un error de ortografía y reforzar su idea. “Hablás lleva tilde. Ignorante puedo ser, vigilante nunca. Chau”, concluyó.