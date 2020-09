Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores con un look al estilo de Pasión de Gavilanes

Siendo una de las figuras de pantalla más reconocidas de la actualidad argentina, Ángel de Brito siempre tiene el último dato para comentar y para dejar hablando. En esta ocasión, el conductor de Los Ángeles por la Mañana y el Cantando 2020 dejó a todos con una grata sorpresa en su feed de Instagram, donde compartió una foto de su adolescencia.

Con un un total jean, zapatillas, lentes de sol y riñonera, el periodista presentó una imagen muy distinta a la que usualmente muestra frente a la cámara. Pero fue su corte lo más impactante. Un largo pelo hasta los hombros... ¡y con rulos!

“¿Vuelvo a los rulos?”, preguntó irónico Ángel. Instantáneamente, muchos seguidores y amigos de la farándula comenzaron a dejar su comentario. Tyago Griffo, participante del Cantando 2020 le puso: “Seee, por favor, un look así”. Maite Penonori apoyo a su colega de Los Ángeles de la Mañana poniendo un “alta onda”, y Majo Martino se unió a la propuesta: “Mucha onda, eh”.

Por su lado, Cinthia Fernández comenzó la intriga poniendo: “¿Es joda esa foto? ¡Me muero! ¿Cuándo te alisaste?”. Comentario seguido por un “¿Sos vos?” del encargado de prensa de Moria Casan, Maxi Cardaci.

Ante tanta pregunta, De Brito publicó una foto todavía más vieja. “También lo tengo lacio #BuenDomingo”, pone de acompañamiento. En la postal, se lo ve de niño, jugando y mientras saca la lengua… ¿será a forma de indirecta?

Hace poco, el periodista dio una íntima entrevista a la revista Gente, y se abrió sobre su niñez: “Fui un niño muy feliz. Con una familia hermosa, que me educó con mucha libertad. Y con eso me refiero a que mis padres nunca me corrieron con un látigo, sino que me acompañaron en el camino de entender la importancia de tres pilares: la disciplina -en cualquier orden de la vida-, el valor del esfuerzo y el respeto por la educación, ¡y pública, porque eran grandes defensores! Siempre tuve ganas de estudiar”.

Sobre la profesión que lo impulsó a la fama, contó: “Mirando de lejos me doy cuenta de cuánto me fascinaba la comunicación. Nadie cercano a mí tuvo algo que ver con el periodismo, pero en casa la información era una tradición familiar: llegaban todos los diarios, que yo agarraba para practicar lectura, se veía tele con mucho zapping, había radios por todos lados y televisores en cada ambiente”.