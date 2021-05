Ángel de Brito se sumó a La Academia y reveló qué ocurrió con Guillermina Valdés y el grupo de WhatsApp

Guillermina Valdés reemplazó a Ángel de Brito como jurado de Showmatch La Academia durante el primer ritmo, porque el conductor de Los Ángeles de la Mañana dio positivo de coronavirus durante su viaje a Miami para vacunarse. A su regreso al país, tuvo que hacer cuarentena y la mujer de Marcelo Tinelli ocupó su lugar en el programa.

El primer reclamo que les hizo Guillermina a sus compañeros del jurado -integrado por Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín- fue que ella no estaba en el grupo de WhatsApp en el que todos estaban, incluido De Brito que es el administrador. Pero, en un principio, algunos no estuvieron de acuerdo con sumarla al chat por ser la esposa del jefe, principalmente la conductora de Pampita Online.

Finalmente, sumaron a Valdés al grupo y le advirtieron que la borrarían una vez que termine su reemplazo y ella orgullosa dijo que se iba a ir “solita”, antes de que la echen. Y aparentemente le llegó el día. De Brito volvió a Showmatch y sumaron una quinta silla en el gran escritorio de los jurados.

Tras su regreso, el conductor de LAM habló de la polémica que se generó con el privilegiado chat y puntualizó en la mala relación de Pampita y Guillermina Valdés. “Yo no dije que ellas están peleadas, dije que se odian, se nota al aire que hay mucha tensión entre ellas, no sé por qué, voy a investigar. ¿Qué va a ser invento mío? Si tiran unos palos todo el tiempo. Está bien que no lo quieran contar, por algo no lo querrán contar”, explicó Ángel en una entrevista con Teleshow.

Ángel de Brito contó que eliminó a Guillermina Valdés del grupo de WhatsApp. Gentileza.

Además, le preguntaron si eliminó a Valdés del grupo: “La eché inmediatamente. No le di tiempo (a que se vaya). Ella se estaba yendo del estudio y uno de mis compañeros, (Hernán) Piquín, me dijo que la eliminara”.

Por su parte, Pampita aclaró también a Teleshow que la vio bien a Guillermina como jurado. “Muy afianzada, con mucha personalidad, creo que disfrutó de estar acá, se notó”, agregó. Y aclaró que no tiene ningún problema con la modelo: “Es invento de Ángel. Es para meterle ficha”.