Ángel de Brito se enteró en su programa que iba a ser papá y estalló en risa

Este lunes 01 de julio Ángel de Brito fue felicitado por dos motivos; uno real, su cumpleaños, y el otra por un mal entendido: su paternidad. Se vivió un divertido momento en “Los ángeles de la mañana” cuando el conductor se desayunó con el comentario de que iba a ser papá.

“Hola, qué tal. ¿Cómo te va? Antes que nada, creo que estás embarazado, así que te felicito”, soltó Norberto, el vecino de Belén Francese entrevistado en LAM. Al escuchar lo que él decía, De Brito no logró esconder la risa y le consultó si se estaba refiriendo a él.

“Me dijeron que tu señora estaba embarazada”, dijo el hombre e inmediatamente Ángel le aclaró que estaba equivocado: “Me parece que te informaron mal”.

“Por ahí es otro conductor, ¿de quién habla?”, sumó Andrea Taboada y el hombre recientemente curado de COVID-19 aceptó su equivocación y aclaró que “le llegó la primicia equivocada”.

Este primero de julio, el periodista de chimentos cumple 44 años y lleva una vida privada reservada; son muy pocas las veces que abrió un poquito las puertas de su intimidad. Una de ellas fue a fines del 2019, cuando habló sobre la posibilidad de ser padre en una comunicación con “Siempre show”.

“¿Cómo me veo como papá? No lo llegué ni a pensar. Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo, y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo busco. Cada uno tiene su opción en su vida. Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un ‘sí’ determinante, ni un ‘no’ definitivo”, sostuvo De Brito.