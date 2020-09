Ángel de Brito recordó su enemistad con Viviana Canosa

Ángel de Brito y Viviana Canosa son colegas pero su relación no es buena; pasó mucha agua debajo del puente y sobre ello habló el conductor de “Los ángeles de la mañana” en una entrevista que le hicieron en “Mujeres”.

En un divertido ping pong, De Brito tuvo que elegir con quien se emborracharía y en las opciones estaba Canosa, Jorge Rial y José María Listorti. Tras optar por el tercero, confió cómo se quebró la amistad con la conductora después de que ella lo echara del ciclo “Los profesionales de siempre”.

“Canosa me echó. Me dijo: ‘Yo voy a hacer todo lo posible para que no te echen porque fue una mano negra’, tipo la que persigue a Esmeralda Mitre. ‘Mañana te llamo’ y todavía estoy esperando”, dijo el periodista que en ese entonces era panelista y la ex pelirroja, la conductora.

En 2013, el programa de El Nueve finalizó y los periodistas pudieron conversar y limar asperezas pero la relación nunca volvió a ser la de antes. “Después hablamos, nos reconciliamos y está todo bien, pero dejó de ser una amiga. Era amiga”, insistió.

Y sobre su elección de Listorti, el conductor de el “Cantando 2020″, soltó: “Es al único que quiero de los tres. Es un gran compañero, un gran conductor y a Jose lo quiero, a los otros no”.