Ángel de Brito lleva a la justicia a Nancy Pazos: “Ya venció el plazo, así que vamos a juicio”

El conflicto entre Ángel de Brito y Nancy Pazos al parecer tiene bastante terreno por delante. Luego de que el conductor de Los Ángeles de la Mañana le enviara una carta documento y fuese ignorada por ella, el siguiente paso va directo a la justicia.

Luego de que el conductor abriera una ronda de preguntas a través de su cuenta de Instagram con el #ÁngelResponde, algunos usuarios indagaron en lo que había ocurrido con Pazos.

“Le mandé una carta documento para que se retracte de las mentiras que dijo. De hechos que jamás existieron. Ya venció el plazo, así que vamos a juicio”, contestó en sus stories.

Storie de Ángel de Brito. web

Así declaró el conductor de El trece que el siguiente paso en su conflicto, luego de que la periodista se negara a disculparse por una serie de dichos que él considera son mentira, será encontrarse frente a la justicia.

Aunque, ¿cuál fue el verdadero conflicto entre ambos? Si bien nunca hubo una amistad entre ellos, se alejaron bastante luego de la partida de Lazos de LAM. Aunque su relación comenzó a ir en picada.

El conflicto comenzó cuando surgió el revuelo de la prensa por la visita de Florencia Peña a la Quinta de los Olivos durante la cuarentena estricta de 2020.

La periodista afirmó que destruyó la carta documento y que no se retractará de sus dichos. web

Nancy sostuvo que Ángel escribió “flor de gaterio” en Twitter, sumándose a la oleada de críticas y expresiones violentas hacia su compañera de Flor de Equipo.

“Ángel se hace el pelo… y escribió concretamente: ‘Flor de gaterío’. ¿Me entendés? Hay que ser mala gente. El mismo señor que claramente nos pidió a todos que nos callemos cuando se casó. Entonces, ¿Dónde están los códigos?”, había dicho Pazos sobre De Brito.

Allí comenzaron los conflictos y el ida y vuelta de comentarios entre ambos. Primero, el conductor le envió una carta documento a Pazos, aunque la periodista rápidamente la desecho. “Está donde tiene que estar. En la basura”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego, tuvo lugar la declaración de Ángel en una charla con Pía Shaw en El espectador: “Cuando te mandan o mandas una carta documento de ese estilo, es para que se retracte la persona que sentís que dijo algo incorrecto. En este caso esta señora dijo un montón de cosas que son mentiras y le pedí que se retracte”, declaró Ángel.

“Tiene todo que ver con una columna que escribió en Infobae en donde me acusaba a mí de hacer una campaña contra Florencia Peña, cosa que está muy lejos de ser verdad, además de otras apreciaciones de ella”.

Además, el conductor no perdió oportunidad de dar una opinión sobre Nancy Pazos. “Yo trabajé con ella así que estoy acostumbrado. En LAM se tuvo que retractar con Jorge Rial por cosas que había dicho de él que también eran mentira, la llevó a la Justicia y tuvo que hacerlo. Me acuerdo que ese día me dijo: ‘Angelito, hagámoslo rápido así paso de largo y no me levanta nadie’. Y le hice ese favor, entre tantos otros que le hice”.

Finalmente, Ángel remarcó: “La intimé a que se retracte. Cuando no te retractas, después la persona que inicia la acción decide si va a juicio o no, y en este caso la voy a llevar a juicio y voy a seguir porque no me gusta que mientan, sobre todo en algo tan delicado. Como no se retractó va a seguir la acción civil y penal”.