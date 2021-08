Ángel De Brito contundente reveló que extraña “andar por la calle sin miedo a que me maten”

En más de una oportunidad, Ángel De Brito explicó que no habla de su vida privada porque su exposición se debe a su carrera como periodística y no a los escándalos mediáticos. Sin embargo, en un intercambio con sus seguidores en Instagram se animó a hablar de su pasado.

“¿Qué extrañás de tu niñez?”, quiso saber uno de sus seguidores en el marco de la sección #ÁngelResponde. Y el conductor de Los ángeles de la mañana hizo una contundente comparación entre su pasado y la vida que lleva en la actualidad.

El periodista habló en la sección #ÁngelResponde.

“Andar por la calle sin miedo a que me maten”, manifestó. Lo cierto es que no es la primera vez que el periodista se queja de la inseguridad que se vive en el país y evidentemente, cada día le preocupa más.

Ángel De Brito y el recuerdo de una infancia feliz

En 2020, el periodista dio una entrevista a la revista Gente en la que se animó a hablar de su vida más allá de la televisión. “Fui muy feliz. Con una familia hermosa que me educó con mucha libertad. Y con eso me refiero a que mis padres (comerciante y ama de casa) nunca me corrieron con un látigo, sino que me acompañaron en el camino de entender la importancia de tres pilares: la disciplina –en cualquier orden de la vida–, el valor del esfuerzo y el respeto por la educación”, dijo sobre su infancia.

Además, contó que era buen alumno y que durante toda la primaria fue abanderado. Y ya en esa época descubrió su pasión por el periodista la estar a cargo de un diario escolar.