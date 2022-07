Ángel de Brito contó la verdadera razón por la que se fue de El Trece: “No me valoraban”

Después de años en El Trece, Ángel de Brito sorprendió a fines del año pasado al anunciar que LAM no seguiría en ese canal. Tras establecerse en América con el mismo programa, el conductor reveló esta semana los motivos por los cuales eligió cambiar de señal.

En marzo, Ángel de Brito comenzó con LAM en el horario de las 20 hs de América TV, con nuevas angelitas -se repiten Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw- y con nuevo nombre de programa, en eltrece se llamaba ‘Los ángeles de la mañana’, ahora solo la sigla.

Ángel de Brito y el panel completo en eltrece (Instagram).

Durante estos meses, el periodista se refirió a su ruptura con el canal en varias ocasiones. “Me despedí de Suar perfectamente. Mi relación con él fue cordial y va a seguir siendo igual. Él fue muy generoso en su propuesta”, expresó.

“Obviamente, me quiso retener en el canal por fuera de la productora, que rompa mi relación con Mandarina y me quede, yo ya había dado mi palabra de que me iba y la quise respetar”, añadió hace un tiempo.

Esta semana, Ángel respondió preguntas de sus seguidores en sus historias de Instagram, pero una de sus stories llamó más la atención que todas. Una persona le preguntó: “¿Por qué te fuiste de Canal 13?”, entonces él reveló la verdadera razón de su partida.

“Porque no me valoraban. LAM fue el único programa del 13 que durante años le ganaba a Telefe”, escribió, contundente.

Angél de Brito acusó a El Trece que no autorizan figuras a ir a su programa

Sumado a estas declaraciones, hace algunas semanas el conductor se viene quejando en Twitter de que las autoridades de eltrece no autorizan a sus figuras a ir a LAM. Como fue el caso de Locho Loccisano, al cual, según Ángel, no autorizaron a ir a su programa pero sí a otro ciclo de América, Intrusos.