Andy Kusnetzoff puso fin a los rumores y anunció que se muda de radio después de 18 años

Los rumores eran cada vez mayores y este martes se confirmó la noticia: Andy Kusnetzoff deja radio Metro y se muda con su programa “Perros de la calle” a otra emisora. Esta novedad comenzó a tomar fuerza hace algunos días con el anuncio de Matías Martin sobre el final de “Basta de todo”.

Fue el propio conductor quien confirmó la noticia en su programa radial: “Este día es histórico por muchas razones, pero no solo por el anuncio que vamos a hacer, sino por volver al estudio, es rarísimo”, fueron las primeras palabras del periodista.

Y agregó: “Teníamos un anuncio importante. Por supuesto que mis compañeros lo saben, por eso vinimos. Es algo charlado, así como van pasando cosas este año, en los programas también pasan cosas. Nuestro anuncio es que Perros se muda de radio y también se transforma”.

Captura de Instagram

El ex CQC siguió con su emotivo relato: “El anuncio es que termina una etapa espectacular de 18 años con mucha felicidad, los mejores momentos que uno le puede pedir a un programa, los mejores, y que ahora se viene una etapa para concretar nuevos sueños, nuevos proyectos, para seguir reinventándonos. Ese es el anuncio oficial, que es un montón después de 18 años”.

“Perros se muda, Perros se transforma”, enfatizó el conductor, para luego recordar cómo fueron sus inicios en el éter y en la emisora de la que se va a marchar dentro de los próximos días.

“Mi historia empieza como productor en la Rock & Pop, después logré mi programa en Mitre, Tarde de perros. Pensaba que me iba a quedar bastante en la AM, y como era 2001, terminó. Fernando Peña, que trabajaba acá, se va a la Rock & Pop a la noche y me invitan acá a la mañana, y era una radio que estaba hace un año con muchos DJs. Eso fue en febrero de 2002, pasaron 18 años, empezamos siendo pocos”, relató Andy.

“Tuve una gran media hora y tres horas y media demás. Había que llenar, no sabíamos con qué. Después aprendí que no se trata de llenar con cosas de afuera, sino de adentro”, reflexionó el también conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe), para luego agradecerles a sus compañeros de equipo, como Cayetano, Harry Salvarrey o la productora Florencia Suárez, quien es su pareja y madre de su hija, y por supuesto, a los oyentes.

“Me cuestan los cambios. En el camino algunos vienen y otros van a otros nuevos proyectos, y los voy a bancar y dar mi apoyo. Es duro separarnos, pero también sé que merecen lo mejor”, declaró el presentador de televisión y radio con respecto a las modificaciones de su ciclo y lo que pueda llegar a suceder en 2021.

“Quiero seguir enamorado de la radio, a veces hay que moverse y seguir buscando sueños, equipos, contenidos y buscar la adrenalina de los primeros meses y años. Terminé esta historia en Metro, pero la historia va a continuar”, concluyó Andy Kusnetzoff.

La despedida será el 18 de diciembre. Quienes harán lo mismo que Andy y Matías Martin serán María O’Donnell (De acá en más, de 6 a 9) y Sebastián Wainraich (Metro y medio, de 17 a 20). La reconocida FM, tras sufrir la pérdida de cuatro figuras principales, podría ser vendida a Marcelo Fígoli, titular de Alpha Media, que cuenta con las emisoras FM 95.9 Rock & Pop, AM 630 Rivadavia, AM 550, AM 990, FM 103.1 La Uno y Noticias Argentinas.

Ellos se mudarían a una nueva radio cuyo nombre tentativo es FM Urbana, que aún no tiene una frecuencia definida, se desconoce dónde funcionará y qué grupo empresario invertirá para que salga al aire.