Andy Kusnetzoff: positivo de covid

Nuevo contagio en la TV argentina. Andy Kusnetzoff, conductor en Radio Metro y en “P.H: Podemos Hablar”, confirmó que se realizó el hisopado tras presentar síntomas de COVID-19 y que dio positivo, según eldestapeweb.com.

"Todos los días hablamos de la cuarentena, pero es un momento difícil de contagio y les diría que se cuiden. Mi familia están bien, sin síntomas", expresó, en diálogo con sus compañeros del programa "Perros de la calle".

Y agregó: “De ánimo estoy bien, la verdad que estoy bien, transitándolo. Y bueno, esperando a ver cómo sigue. Después les voy contando día a día. Tenía mucha tos, y me agarró un cansancio en el cuerpo. Fiebre no tenía. Pero como el domingo seguía igual me fui a ver”.