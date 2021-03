Andy Kusnetzoff confesó quiénes son los famosos que no se animaron a contar su historia en PH

Podemos Hablar confirmó los invitados que serán parte del regreso de este programa a la televisión. Así Pampita, Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barilli se sentarán a la mesa junto a Andy Kusnetzoff para hablar de sus vidas. La conductora tiene mucho que contar con su embarazo mientras que Cormillot también ronda el mismo camino con la llegada de un bebé que será varón.

En este contexto el conductor se animó a ir más allá y reveló quiénes son los famosos que no quisieron a ir a PH. “Hay muchos que yo sé que no creo que vengan”, inició en charla con Clarín. Los primeros de la lista: Lilita Carrió y Jorge Lanata.

“Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH”, aseguró. La producción de este programa busca gente que quiera contar su historia y las anécdotas de su vida real.

“Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr”, finalizó Andy.

¿Cambiarán ahora de opinión?