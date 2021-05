Andrea Taboada regresó a LAM y contó las secuelas que le dejó el Covid-19: “Estoy más o menos”

Andrea Taboada regresó este lunes a “Los Ángeles de la Mañana” y habló de las secuelas que le dejó el coronavirus. Mientras que Ángel De Brito, quien también padeció Covid, retomó su tarea en la conducción del programa.

“La pasé mal, y ahora estoy un poco agitada. Con un poco de dolor de espalda y de cintura”, sostuvo Andrea, quien se ausentó durante 2 semanas al ciclo de El Trece. En cuanto a los síntomas que le produjo el coronavirus, la panelista explicó: “Tuve todo menos fiebre y no perdí el olfato. Pero no tenía apetito”.

También reveló las consecuencias que produjo el virus en su organismo: “Me cuesta subir las escaleras, me agito. El médico me dijo que fuera de a poco porque tarda en recuperarse el cuerpo por más que el tema del covid. El cuerpo tarda en acomodarse y en poder volver a tener el mismo ritmo”.

Luego, De Brito le preguntó a la panelista: “¿Quisiste hacer gimnasia un día? La tuve que putear...”. Su compañera minimizó estos dichos: “En realidad me subí a la bicicleta fija porque tenía el cuerpo entumecido. Sentí que necesitaba movimiento. Fue un error. Hice un pedaleo y casi caigo redonda”.

En cuanto al estado de salud del conductor que, como se recordará, viajó a Miami, Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra el Covid y días después de haber sido inoculado, contrajo la enfermedad, postergando su regreso al país, se expresó al respecto: “Yo acá estoy, no sé.... Más o menos.... Estuve encerradísimo, vacunado, covideado, de alta, negativo, negativo y acá estamos”. De Brito debutará este lunes como jurado de La Academia, tras ser reemplazo por la pareja de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés.