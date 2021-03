Andrea Rincón reaccionó ante los dichos “anti feminista” de Viviana Canosa

“Seamos responsables como comunicadores por favor!!!! Son conscientes del daño q le hacen a la sociedad??? Deténganse!!!”, así escribió Andrea Rincón en Twitter y usuarios de la red social salieron en su apoyo.

En el marco de comentarios sobre el 8 de marzo y las marchas que se realizaron en todo el país, Viviana Canosa hizo algunas declaraciones en su programa de TV. “Vos te vas pariendo a vos misma, yo me empodero porque me siento libre”, afirmó la conductora. Además, tuvo frases como “ ¿crees que los hombres no sufren?” y, “estamos como que somos víctimas de todo, no me siento víctima”.

En el video, la periodista intercambió ideas y definiciones respecto al tema de los femicidios, las muertes de mujeres por día y el rol del estado y la Justicia.