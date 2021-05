Andrea Rincón fue invitada a ”Pasapalabra” y acusó a Juan Marconi de “jugar a dos puntas”

Este fin de semana en “Pasapalabra” se vivió un momento particular cuando dos de los invitados, Andrea Rincón y Juan Marconi, protagonizaron un picante pase de facturas.

“Una cosa es la estrategia y otra es la trampa. Nosotros no nos vemos reflejados en ese juego” dijo Marconi en referencia al juego del ciclo de Iván de Pineda, lo que despertó el recuerdo de la mediática: “Yo conozco bien a mi vecino y mi vecino es bastante tramposo”.

“No me gusta eso. Con Andrea la única situación de trampa no fue de mi parte”, intentó defenderse el periodista, que se veía bastante incómodo ante la acusación. “Un día me manda un mensaje y me empieza a chamullar… Fue hace 6 o 7 años. Le digo a mi amiga ‘¿conocés a este pibe?’ y me dice ‘es el mismo que me está mandando mensajes a mí’. ¡Me muero! Ahí es cuando mi amiga le manda una foto conmigo. ‘Sabés con quién estoy acá?’, le puso y yo aparecía saludándolo con la mano. ¡Este se quería cortar los huevos!”, reveló Rincón ante las risas de todos los presentes.

Los invitados ese día fueron Stefi Roitman, Luisa Albinoni, Toti Pasman, José Pepe Chatruc, Juan Marconi y Andrea Rincón, quienes divididos en dos equipos compitieron en distintos juegos hasta llegar a “El Rosco”, donde Chatruc se impuso ante Rincón.