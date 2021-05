Andrea Rincón está furiosa con las repercusiones de su eliminación de MasterChef Celebrity

El domingo pasado y por un mal plato preparado con salmón blanco, Andrea Rincón debió dejar el reality culinario de Telefé “MasterChef Celebrity”.

Con el pasar de los días, se conoció la noticia que la salida de la actriz del ciclo no fue tal como se vio en la edición del programa, sino que fue escandalosa con gritos y llantos de por medio por considerar injusta la decisión tomada.

Esta semana y en el intento por tener la versión de la actriz, un notero la espero a la salida de su casa y le consultó por lo sucedido en el programa que conduce Santiago del Moro.

En el programa “Hay que ver” (El Nueve) de José María Listorti y Denise Dumas contaron que hubo gritos pero Rincón salió a desmentir esa versión.

“Estoy cansada. Si son periodistas, estaría bueno que hicieran trabajo de periodistas. No quiero entrar en esta. Por eso no quiero dar la nota, porque uno asoma la cabeza y te salen a matar”, exclamó Andrea durante una nota con el mismo ciclo.

“Es como si a la gente le diera bronca. Ese testimonio de que los drogadictos no pueden salir, es porque realmente cuando me vieron en el piso estaban todos contentos y ahora que me ven de pie, hay que tirarme piedras”, dijo visiblemente molesta.

“Loco, estoy de pie y estoy contenta. Estoy feliz. ¿Y sabés que me salvó? El amor y la gente que me tuvo fe. Y si vos tuviste el mismo problema que yo tuve, no escuches a la gilada que dice que no vas a poder salir. No va a pasar todo lo que dicen, vas a estar bien”, agregó la actriz, en relación a su lucha contra las drogas.

Para cerrar Rincón se molestó con los dichos y apuntó a los medios: “Los periodistas son unos mamertos. Chequeen las noticias y hagan las cosas bien”, cerró.