Andrea Ghidone acusó a Fabián Gianola de cambiar una escena para que la actriz quede en topless

Andrea Ghidone fue una de las primeras mujeres mediáticas en denunciar a Fabián Gianola por acoso. A ocho años de su denuncia, se presentó en la televisión y dio detalles sobre su incomodidad en la obra que compartió con el acusado.

Los dos actores compartieron escenario y elenco en la obra “Sé infiel y no mires con quién”, la cual tuvo debut en el año 2013. La ex vedette reapareció en canal América, específicamente en el programa A la tarde, donde comentó algunos detalles de situaciones incómodas que ella y sus compañeras de elenco vivieron con Gianola.

“Creo que tiene un grave problema con las mujeres”, aseguró desde un principio. Asimismo detalló que el actor cambió una escena del guión para poder verla haciendo topless delante de él: “Mi escena era: él parado, yo tapada adentro de una cama. No había ningún roce de nada. La escena cambió y yo tenía que comerle la boca, hacer un topless adelante de él y de espalda al público. Horrible”.

Sé infiel y no mires con quién: obra de teatro que compartieorn Ghidone y Gianola. / Archivo

Por otro lado, detalló que, junto a sus compañeras de elenco, quedaban de acuerdo para encontrarse en las puertas del teatro y así ninguna tenía que quedarse sola y sufrir el acoso por parte del actor. Un hecho que le causaba terror era que la vestuarista entraba mucho tiempo antes cada día y, para la modelo uruguaya era “quien se llevaba la peor parte”.

Expresamente sobre Fabián Gianola, comentó que “Es una persona confianzuda, una persona que todo el tiempo buscaba situaciones donde estaba el toqueteo, el beso en la comisura, situaciones incómodas en las que no tenía la capacidad de leer el lenguaje de rechazo y tensión de la otra persona”. Además, agregó que le parece una persona “muy poco humana” por el hecho de no reconocer el problema que tiene y tampoco pedir disculpas.

Al final de la entrevista se sinceró diciendo que “Lo que me duele es no haber podido dignificarme en el momento”, también expresando que no quería dar más detalles sobre lo vivido con el actor. Ante esta situación, la conductora Karina Mazzocco le remarcó que no debía culparse por lo vivido ya que eran otros tiempos.