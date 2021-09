Anamá Ferreira quiso denunciar a Adriana Aguirre en el Inadi pero Victoria Donda le dio una polémica respuesta

Anamá Ferreira y Adriana Aguirre se cruzaron en el programa Está en tus manos (El Nueve) y protagonizaron una escandalosa escena. La exvedette trató de “mono” a la exmodelo brasileña y ella no lo toleró, por lo que la quiso denunciar en el Inadi, pero se encontró con una gran traba de parte de la presidenta, Victoria Donda.

Ferreira se sintió atacada por Aguirre y consideró sus palabras como un “ataque racista” por su tono de piel y nacionalidad. Y, pese a las disculpas de la actriz -más allá de que no se arrepintió de lo que dijo- Anamá quiso que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) intervenga y que al menos le den “tareas comunitarias” por haberle gritado “callate mono” en vivo en televisión.

“Llamé a Donda, le dije lo que estaba pasando, le pregunté qué iban a hacer y no lo había visto. Le mandé el link y hoy me llamó, le pregunté qué reacción iban a tener y me dijo que yo iba a tener resultados de lo de (Diego) Brancatelli”, comentó Anamá en Nosotros a la mañana (El Trece).

“Le dije que yo ya me olvidé de lo de Brancatelli y me dijo que ‘ellos no son policías’, que no ponen multas y que ellos acompañan si el juez los llama”, indicó Ferreira sobre su conversación con Victoria Donda.

La empresaria se buscó una respuesta de parte de Donda, ya que es abogada y presidenta del Inadi desde 2019, cuando Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación. Sin embargo, mostró su disgusto con lo que le contestó la letrada e hizo su descargo.

“Quiero que haga trabajo comunitario, que no me dé plata a mí”, aseguró y adelantó que le inició las acciones legales correspondientes.

“Fue en la televisión, un chico puede escucharlo e ir al colegio, donde hay un montón de chicos negros o chinos ahora, y decir ‘callate la boca, mono’. Es doloroso”, dijo dolida Anamá Ferreira.