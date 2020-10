Analía Franchín rompió el silencio y habló sobre los “platos hechos” en Masterchef Celebrity

En las últimas horas, Analía Franchín intentó despojar los rumores acerca de que algunos participantes de Masterchef Celebrity podrían recibir platos hechos en sus diferentes retos. La consulta estuvo relacionada en gran medida por las dudas que instalaron en la audiencia y en algunos periodistas los platos perfectos de Vicky Xipolitakis, quien dijo no estar muy ducha con la cocina.

En diálogo con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, la ex mujer de Copolla expresó: “A nadie le entregan los platos hechos”. Y agregó: “Si me preguntás cuando pasan al frente y prueban los platos y dicen que el de pirula esta exquisito y el del pirulo está horrible, yo no lo puedo confirmar porque no lo pruebo”, agregó.

Franchín dio a entender que Claudia Villafañe y Belu Lucius llegarán lejos en el certamen y que “hay dos o tres muy mimaos”. Según ella, “hay una contemplación en ciertas cosas que si las hiciera alguno de los otros participantes, la sanción sería más grande”, dijo durante la entrevista realizada por Pablo Montagna, Belén Canonico y Sofía Barrutti.

También dijo que aceptó estar en el show porque “no es un formato mala leche”. “Te podés pelear o no por un huevo o un panqueque pero no por cuestiones personales. Habitualmente en los realities tienden a ir un escándalo y al golpe bajo y acá no existe”, agregó.