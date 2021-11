Ana Rosenfeld volvió a la televisión y se quebró al hablar de su marido fallecido por Covid 19

Visiblemente quebrada volvió a la televisión Ana Rosenfeld. El programa elegido fue el de su amigo Ángel de Brito con quien la mujer habló durante más de una hora contando con detalle lo vivido durante la internación y posterior fallecimiento de su marido.

La letrada vivió, durante tres semanas el momento más duro de su vida porque su compañero Marcelo Frydlewski, no consiguió reponerse nunca luego de que un resultado antes de su regreso a Argentina le diera positivo en coronavirus.

La conversación con el conductor del ciclo del Trece comenzó con el recuerdo de cómo se conoció la pareja y allí, Rosenfeld sonrió al dar detalles de lo que fue una relación hermosa, según sus propias palabras.

“Faltaban unos días para volver y le dije ‘amorcito me voy a ir a hisopar’ y él me dijo ‘nena hace dos años que todas las noches sentís que tenés Covid’... Durante la pandemia yo tenía la imaginación de que me iba a tocar y me cuidaba, no iba a ningún lado... Y él siempre dijo ‘si yo me contagio Covid, me muero’”, reveló Rosenfeld emocionada recordando su viaja a Miami para visitar a su hija.

Luego la mediática agregó: “Eran sus palabras textuales. Por eso, cuando di positivo, nos miramos como diciendo ‘¿qué es lo que va a pasar?’. “Los primeros ocho días (de contagio) de Marcelo fueron increíbles, nos reíamos y el punto de encuentro era ‘la cocinita’, porque nos habíamos separado de habitación por las dudas”, recordó Ana y luego reveló que apenas ella dio positivo su marido se hisopó y dio un falso negativo, pero al día siguiente con una nueva prueba recibieron la noticia de que el abogado también estaba infectado.

El deterioro de la salud del marido de la entrevistada se dio porque era diabético y si bien tuvo cáncer de pulmón, la primera de las enfermedades fue determinante para su fallecimiento: “Al octavo día se levantó con fiebre y empezó a saturar mal. Todavía yo estaba en el proceso de aislamiento y lo metí en un Uber contra su voluntad. Él sentía que si iba a internarse probablemente no saliera”, recordó la rubia.

En un primer momento de la internación, Marcelo estuvo con los pacientes Covid y su mujer recordó que pudo ir a verlo: “Me vistieron tipo la NASA. Tenía una máscara Bipap que no se podía sacar entonces me escribía... Me dejaron ingresar… Lo veo a Marcelo en las fotos y para mí está, yo no puedo imaginar que no está, él lo es todo para mí...”, dijo Ana quebrada de la angustia.

“El 22 de septiembre me dijeron que le quedaban horas de vida, que me fuera a despedir. Ese día lloré, grité, porque me dijeron que se estaba yendo y duró, duró hasta el 9 de octubre”, agregó la entrevistada visiblemente afectada.

Durante ese tiempo, la mujer contó que acompañó a su marido visitándolo dos veces por día: “Hasta que ese 9 de octubre a las 5.30 de la madrugada sonó el teléfono, era del sanatorio y el médico con un inglés muy difícil me dijo ‘Marcelo se acaba de ir’. Me largué en llanto, siempre tuve la ilusión de un milagro… Llamé a mis hija y les conté...”, cerró la letrada.