¿Amor en puerta? Descubrieron a Hernán Drago y Alejandra Maglietti en el mismo hotel en Cariló

Hernán Drago y Alejandra Maglietti dan cada día más que hablar, esta vez estuvieron muy cerquita subiendo fotos en las historias de Instagram y resurgieron los rumores de un romance. Todo comenzó en el programa de Pampita, donde la panelista y el modelo comenzaron a halagarse en vivo.

Ahora el destino ¿de la futura pareja? fue un lujoso hotel en Cariló y la encargada de mandarlos al frente fue Juariu. “Opa”, escribió la periodista al compartir las imágenes de ambos. “¿Y quién está en el mismo hotel?”, manifestó la panelista.

Descubren a Hernán Drago y Alejandra Maglietti en el mismo hotel. Gentileza

¿Tendremos un nuevo romance en puerta? Gentileza

Hace un par de semanas, Maglietti habló sobre estos rumores y declaró a la revista Paparazzi: “No estoy en pareja, estoy recontra soltera. Con Drago no pasó nada, ni hablamos siquiera, ni nos juntamos a tomar un café. Si tuvo sexo no fue conmigo, digo porque leí que él contó eso, pero no fue conmigo”.