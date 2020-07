¿Amigas? Romina Malaspina contó la reacción de Sol Pérez luego del postivo de Kusnetzoff

Luego de que el propio Andy Kusnetzoff confirmara que estaba enfermo de coronavirus, todos los invitados al último programa de Telefé se preocuparon por su salud entre ellos Romina Malaspina.

La conductora se realizó un test en su departamento y el resultado fue negativo, por lo que la rubia compartió la noticia en sus redes sociales y para tranquilidad de sus fanáticos.

Entrevistada por “Intrusos” (América) Romina Malaspina habló de su experiencia y relató los momentos posteriores a la noticia del ex CQC.

También, el panel de Jorge Rial aprovechó la ocasión y le consultó a la sexy conductora si su compañera de Canal 26, Sol Pérez se había acercado a ella para saber sobre su salud.

“No, Sol nada. Me tiene bloqueada. Me tiene bloqueada en Instagram y en Twitter. Fue al otro día de lo del top, no sé por qué rara cuestión me bloqueó”, dijo.

Acerca de si Pérez le tiene envidia la ex Gran Hermano dijo: “Habría que preguntarle a ella. Yo siempre llego con la mejor onda al canal y saludo a todos con el respeto que se merecen”.

Luego agregó: “Si le molestó algo, creo que lo más lógico es que, como mujer, venga y me lo plantee y me diga ‘che, mirá, me parece que no es bueno que muestres esta transparencia’ pero no que salga a decir por Twitter que no la metan en la misma bolsa. Igual, la mejor: es su forma de ver las cosas y no me voy a meter”, aseguró.

Romina destacó la buena onda de sus otras compañeras de canal que se interesaron en su tema: “Celeste Muriega me tira muy buena onda. La veo todos los días y me tira buena energía para que me recupere”.