Amalia Granata confesó que tomó una decisión drástica sobre su cuerpo

Entrevistada por Ángel De Brito para “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece), Amalia Granata habló de varios temas relacionados con su labor como legisladora de la ciudad de Santa Fe y en su militancia provida.

En un momento de la charla, Granata confirmó que en febrero se operó para ligarse las trompas y, de esa forma, evitar un nuevo embarazo: “No quiero correr el riesgo de tener un embarazo riesgoso. Preferí hablarlo con mi pareja”, afirmó al contar de la decisión tomada.

Luego sumó: “En febrero me operé, me ligué las trompas. La verdad que es una decisión que me costó, porque queríamos seguir agrandando la familia”, dijo la mediática y pareja de Leo Squarzon, el padre de su segundo hijo.

“Después de Roque buscamos casi tres años. Un tercer bebé para mí sería un segundo para Leo, pero no llegó… y pasada cierta edad, para la mujer es un poco más difícil llevar un embarazo”, dijo la funcionaria de 40 años de edad.

En ese momento, la rubia detalló las complicaciones que tuvo en su segundo embarazo: “El embarazo de Roque ya había sido difícil, a los seis meses estuve internada con una infección en los riñones. Él nació un mes antes porque estaba enredado en el cordón y empecé con contracciones, así que me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia”, detalló.

Y luego continuó: “Por precaución, lo hablamos, pero la verdad que me hubiese encantado tener uno o dos niños más. Pero Dios así no lo quiso, por algo será”, concluyo.