Allanaron la casa de Martín Cirio por la denuncia de pedofilia: los detalles

En las últimas horas, la Justicia allanó el domicilio de Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, luego de haber sido denunciado penalmente por “apología del delito (pedofilia) e instigación a cometer delitos”.

La novedad se conoció a través de la cuenta de Twitter del abogado Alejandro Sarubbi Benítez, representante de una víctima de pedofilia -cuyo nombre pidió que permanezca en el anonimato- que decidió denunciar penalmente a Martín Cirio.

“Se levantó el secreto de sumario de la causa”, anticipó el letrado. Y explicó: “Se realizó el primer allanamiento, y se secuestraron 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento”, detalló Sarubbi Benítez sobre el procedimiento que se ordenó el 30 de octubre y se llevó a cabo el 2 de noviembre.

Consultado por los internautas sobre sobre un menor -alumno suyo supuestamente- que La Farona mencionaba en reiteradas oportunidades, el abogado respondió: “Por ahora no puedo adelantar mucho más”.

Luego, cuando un seguidor preguntó si Cirio, de 36 años de edad, tenía alguna causa previa por pedofilia, el abogado Marcelo C. Romero contestó: “No, sólo sé que tiene múltiples denuncias en su contra”. A lo que Sarubbi Benítez agregó: “Doy fe de lo que indica mi querido Marcelo. De hecho, soy el letrado patrocinante de una de las denunciantes. Solo puedo adelantar que ha tenido problemas serios en el pasado por conductas como la denunciada”, afirmó sin profundizar.

La denuncia que pesa contra Martín Cirio está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Fiscalía N° 29. La causa quedó registrada con el número 44644/2020. La acción legal contra el youtuber e influencer se dio luego de la viralización de unos tuits publicados por Cirio en un espacio que va desde 2010 a 2019 donde hace referencias sexuales hacia menores de edad. El abogado pidió que si alguien fue víctima, que se contacten con él.

El 20 de octubre, invitado a Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Sarubbi Benítez se refirió a la denuncia contra Martín Cirio. “Los delitos que se le imputan son apología del delito, instigación a cometer delitos, en función a la gravedad de las cosas que dijo”, informó el letrado. “Patrocino a una persona que fue víctima de abuso infantil, bastante afectada por estas cosas que salieron a la luz, sobre todo porque muchas veces estos delitos quedan impunes”, señaló.

El 13 de noviembre pasado, La Faraona reapareció en su cuenta de Instagram, donde compartió un video hablando del tema, refiriéndose a su forma de comunicar, cómo expresa su humor, y también habló de quienes le soltaron la mano y quiénes no, y anunció el lanzamiento de su carrera musical.

“Lo que escribí en esos tuits es nefasto, no importa si se escribió hoy o en 2010. Lo que dije fue horrible porque hay un montón de gente que se le caga la vida por este tema. A veces no importa las intenciones que uno tenga, que no sean malas, si lo que hacés es cruel no importa que las intenciones sean buenas. Esos chistes eran una mierd... y hoy reflotado lastima a un montón de gente y les pido mil perdones, que ya sé que el perdón no repara nada, pero no puedo hacer más que eso”, señaló Cirio mirando a cámara.

“Esos tuits me convierten en un idiota que hizo chistes con algo que no se jode, no me convierten en un pedófilo, no hice nada”, reiteró como en sus primeros descargos tras la explosión del escándalo. “Los que me conocen saben que yo voy para el otro lado, a mí me gusta la gente grande. Ni siquiera podría salir con un pibre de 25. No me calienta, no está ahí nada sexual mío”, insistió, generando más polémica.

Recordemos que antes de “llamarse a silencio”, La Faraona aseguró que esto le pasó porque quieren hacerlo “desaparecer” por todo por lo que él milita y visibiliza. Culpó a “trolls” y a “gente de poder”.