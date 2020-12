Alfredo Casero le dedicó una desagradable frase a Axel Kicillof por decir que no puede vender su auto

En las últimas horas, Cristina Fernández de Kirchner se mostró muy crítica por algunas decisiones de la Corte Suprema. Y una de los funcionarios que se alineó con la vicepresidenta fue Axel Kicillof, que en una entrevista con Canal 26 expresó que “le da vergüenza” la actuación de la Justicia en la causa por el dólar futuro, por la cuál está procesado.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló: “Estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimientos de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy absolutamente inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa”.

Y agregó: “Es la causa dólar futuro, nos jodió a mí y a mi familia. Ningún jurista que conozco justifica esa causa. Todos piensan que es un hecho político. Empezó con diputados de la oposición en 2015, que después fueron oficialismo, lo levantaron diarios opositores en la época de Cristina y luego oficialistas, y terminó en una causa judicial que agarró (Claudio) Bonadío y procesó. Nunca me pude defender”, sostuvo el dirigente.

“Soy economista y claramente el dólar futuro es una operación que se hizo más en el gobierno de (Mauricio) Macri. La causa es un invento para que se me acuse de una cosa que no es corrupción tampoco, lo disfrazaron. El ministro de Economía no vende dólar futuro”, argumentó el gobernador bonaerense.

“Yo hago política y me votaron cinco millones de personas, pero no puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Pero no puedo, que alguien me explique por qué”, dijo Kicillof, para luego criticar con mayor énfasis a la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo hizo la vicepresidenta de la Nación días atrás.

Luego de las declaraciones del funcionario, las redes se llenaron de diversos comentarios. Y una de las personalidades que lo atacó en Twitter fue Alfredo Casero, quién quiso explicarle a Axel por qué no puede vender su auto con comentarios escatológicos en su contra.

“Por olor a caca”, escribió el actor anti K para fundamentar el motivo por el cual el político no puede vender su automóvil, aunque también compartió una encuesta para que sus seguidores voten.

“Dice mucho que no puede vender ni comprar su auto. ¿Por qué es?”, preguntó Casero, dando como opciones “tiene olor a o...”, “tiene olor a faso” y “ambas cosas”.