Alex Caniggia renunció al Cantando luego de su pelea con Oscar Mediavilla

La semana pasada un enfrentamiento inesperado ocurrió en la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) entre Alex Caniggia y el jurado Oscar Mediavilla.

El músico lo calificó al hijo de Mariana Nannis como “tonto, zarpado y guarango” y luego de que el tema alcanzara repercusión en las redes, el marido de Patricia Sosa pidió disculpas públicas a través de su cuenta de Twitter.

No satisfecho con esto, Alex visitó el piso de “LAM” (El Trece) y comentó que tenía intenciones de dejar el certamen de canto, luego con el paso de las horas el deseo se convirtió en realidad y así lo anunció él mismo en sus redes: “A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión millonario y contento”, expresó el joven a modo de rap.

La renuncia de Caniggia al Cantando

Consultado por Ángel De Brito por su deseo de dejar el programa de LaFlia el joven comentó haciendo referencia a Mediavilla: “Me jode que canto re bien y el hombre este mayor me pone un puntaje porque me tiene bronca. No me pone un puntaje por si canto bien o mal. Si canto mal, para el orto, poneme un cero. Si canto bien y la rompo poneme buen puntaje. Vi a cada uno que canta para el terrible desastre y le ponen 8”, manifestó molesto.