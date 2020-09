Alex Caniggia regresó más polémico que nunca y ninguneó a una periodista

Alexander Caniggia es una de las recientes incorporaciones del “Cantando 2020” y anoche, tras su performance, generó polémica al negarle una nota a Andrea Taboada, panelista de “Los ángeles de la mañana”.

Como era de esperarse, este viernes en el vivo del ciclo de Ángel de Brito hablaron del episodio y mostraron las imágenes. Se ve a Andrea preguntándole al hermano de Charlotte: “¿Por qué no querés? Alex, ¿podemos ahora?” mientras que el joven siguió su camino, sin siquiera mirar a la periodista.

En un nuevo intento, la angelita le dijo: “¡Felicitaciones!” y allí, Alex no tuvo filtros para responder: “No hablo con programas pedorros”. A lo que Andrea le retrucó: “No, pero ¿cómo programas pedorros?”.

Al ver la grabación, De Brito fue irónico y lanzó: “Me divierte más esto que escuchar una nota, la verdad”. Y Yanina Latorre acotó: “Es lo más interesante que hizo en no sé cuántos años de carrera”.

“¿Qué carrera? No me interesa nada, no sé nada de él ni de la hermana”, remató Karina Iavícoli.