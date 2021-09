Alessandra Rampolla habló de su salida de “El Club de las Divorciadas” y se refirió a los supuestos cruces con Laurita Fernández

Durante las primeras semanas del programa “El Club de las Divorciadas”, televisado por El Trece y conducido por Laurita Fernández, Alessandra Rampolla se perfilaba como una de sus panelistas estrella, sin embargo a días del debut, se bajó en medio de rumores de mala relación y exigencias inesperadas.

De todas maneras, ambas se encargaron de dejar en claro que nada de eso era cierto y que entre ellas no existía ningún problema. Por su parte, Rampolla, explicó que su abandono tenía que ver con que ya había firmado un contrato para un reality en Australia y que desde la producción del programa ya estaban enterados de este abandono.

“Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Trato de pensar qué dijeron que fue cierto y me cuesta un poco”, aseguró Rampolla en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live y dejó en claro que al haberse demorado el debut del ciclo de Laurita, su participación duró menos de un mes al aire. “Hello, recuerden que yo me tengo que ir tal fecha”, le remarcó la sexóloga a la producción. “Eso fue inamovible. Se movieron muchas cosas que impidieron que arrancara un poquito antes, pero el equipo de trabajo lo sabía”, destacó.

“Se trabajó lo que habíamos pactado y como se había pactado. Y se pudo hacer lo que se pudo hacer: se hizo todo lo que se pudo dentro de lo que fue el formato en el que se estaba trabajando. Después, el programa tuvo una evolución y esa evolución dio con que yo me tenía que ir, así que ahí, amorosamente partimos caminos. Yo me vine para acá y ellos siguieron con el programa”, concluyó la sexóloga.

Por su parte, hace unos días Fernández desmintió los rumores cuando fue invitada a hablar en Moskita muerta: “Con Ale encima nos llevamos recontra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”.