Alessandra Rampolla dio sus mejores tips para el sexting

Mientras cumple con los quince días de cuarentena obligatoria para poder trabajar en Sidney, Australia, Alessandra Rampolla le propuso a sus seguidores hacer un vivo de Instagram para que le hicieran compañía y, a la vez, poner sus conocimiento al servicio de todo los que necesitaran de su asesoramiento.

Y así fue como, en un contexto complicado para tener encuentros sexuales debido a la pandemia de Covid-19, la sexóloga puertorriqueña dio sus mejores tips para el sexting, que implica la recepción y trasmisión de imágenes subidas de tono para tener sexo virtual.

“En ese tipo de intercambio, lo más importante a tener en cuenta es asegurarse de que haya consentimiento. Muchas personas no son claras con el consentimiento y se lanzan a mandar cosas... no está bueno”, expuso la profesional. Y aclaró: “La foto del pene erecto no solicitada es acoso, no es una invitación para hacer algo chévere”.

En segundo lugar, “Alessa” señaló que la imaginación es fundamental para “generar contenido” en este tipo de intercambio y que los mensajes deben ser muy explícitos, descriptivos y explícitos. “No es el momento para filosofar. Vamos a estar hablando de cosas que van a generar calentura”, señaló.

Por último, explicó que a pesar de ser una fiel defensora de la masturbación el contacto con otro es muy importante, sobre todo en este contexto mundial en el que muchos padecieron el aislamiento.