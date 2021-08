Alejandro Fantino reveló que está cerca de recibirse de licenciado en Filosofía

A Alejandro Fantino siempre le gustó la filosofía y es común que en su trabajo como conductor o periodista meta algunos comentarios relacionados a esta disciplina que tanto la apasiona. Pero lejos de quedarse con un pasatiempo, el conductor oriundo de San Vicente, Santa Fe, decidió estudiar en la universidad.

Y en medio del debate que se generó por su trabajo al frente de Intratables, asegura que está enfocado en obtener su tan anhelado título. “Estoy en otra búsqueda absolutamente personal, por fuera de los medios, que si Dios quiere en unos meses voy a estar recibido de licenciado en Filosofía”, reveló en una entrevista con Pasa Montagna, por Radio Rivadavia.

Y aclaró: “Eso no quiere decir nada porque nunca te recibís de una carrera así: sos lo que leés y lo que estudiás”. Además, contó que imagina el resto de su vida dedicada a continuar su formación académica, escribir ensayos y dar clases. “Quiero hacer otro tipo de contenidos en televisión, aunque nunca voy a abandonar lo que hago”, agregó, en diálogo con Pablo Montagna y su equipo.

Por otro lado, el periodista se refirió a las secuelas que le dejó el Covid-19 a un año de haber transitado la enfermedad. “Nunca más recuperé el olfato y ya pasó un año. Me pongo un perfume y no siento todas las notas del aroma. Pero no me importa en lo más mínimo, es lo que me dejó el Covid-19 y en algún momento volverá”, cerró.