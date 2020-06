Alejandro Fantino regresó a la televisión luego de la muerte de su padre

Este martes el padre de Alejandro Fantino murió y luego de dos días sin estar al aire el conductor comenzó su programa recordando a Jorge quien fue su aliado y compañero de la vida.

En el arranque de “Fantino a la Tarde” el conductor dijo: “Tenía algunas cositas para compartirles a ustedes de lo que fue esta vida con mi viejo…Me apoyo en la frase de Borges, la muerte es una vida vivida. Eso fue lo que yo tuve con mi viejo, una vida vivida Era un tipo macanudo, se fue con mucha paz”.

Visiblemente emocionado Alejandro agregó: “Mucha gente me escribió para saber cómo estaba. Quizás mucho se reafirman en la necesidad de que el que pierde un padre sienta mucho dolor y lo exprese, hasta parece raro que yo en este momento no sea un mar de lágrimas”, dijo y agregó: “Por supuesto que estoy destrozado, roto y triste por dentro. Pero no puedo no sopesar la vida hermosa que tuve con mi viejo”.

“Nos sentábamos a charlar, a pescar, a comer un rico asado con amigos, un vinito. ¿Cómo puedo estar triste si se fue en paz, bien, sin sufrir y vivió 76 años como un duque? él vivió feliz toda su vida, hizo lo que quiso ”, aseguró Fantino conmovido.

Para finalizar el conductor de América comentó: “Lo despedí a mi viejo en esta vida con mucho cariño y amor. Mi viejo es cosechas, es conversación, es todo lo que me pasa a mi hoy. Uno es lo que hace con lo que hicieron con uno. Mi viejo a mí me construyó en esto, yo no estudie periodismo, estudie charla con él. Todo lo que aprendí fue de él”.