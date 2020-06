Alejandra Pradón se quebró al aire y denunció a un sitio porno

Si bien hacía tiempo que nada se sabía de ella, Alejandra Pradón volvió a aparecer en la pantalla. No obstante, no se la vio en su mejor momento ya que la ex vedette atraviesa un angustiante momento.

Según publicó el portal Contexto Tucumán, la mediática se comunicó con el programa de noticias que conduce Guillermo Andino. En esa oportunidad contó al aire la situación que está travesando en medio de la cuarentena.

Es que Pradón halló un sitio de contenido triple equis que usa su imagen para comercializar videos que ella nunca grabó. Mientras relataba la grave denuncia, la ex vedette se quebró y rompió en llanto. Además, agregó que sabe perfectamente quién está detrás de la farsa.

La mediática contó que ha sido víctima de esta estafa cibernética, en una plataforma donde piden a cambio dinero de quienes lo visitan. Puntualmente sobre el autor del delito de falsificación, aseveró que se trata de “una persona muy pública” con quien habría tenido amistad, hasta que “fue preso”.

Ella misma explicó que lo que la llevó a pensar esto, es que encontró en Facebook anuncios donde ella hacía contrataciones, shows y despedidas. “Cosas que yo nunca le permití”, dijo Alejandra. Y señaló que ella no es usuaria de redes sociales. “Soy cero redes, no tengo ni computadora”, aseguró.

Además, aclaró que nunca fue convocada a participar en videos o películas porno. “¿Pero cómo voy a hacer desnudos y ‘salita hot’ sacándole plata a la gente a través de números de cuenta?”, se indignó.

Por el momento, Pradón está en la tarea de averiguar con expertos el IP desde donde salieron las publicaciones. De esta manera, podría encontrarse con el responsable. Finalmente, aconsejó ser precavidos con las redes sociales y los delitos cibernéticos. “Chicos, tengan cuidado, porque no soy solo yo. Hay muchas chicas que no saben que esto está pasando, es un horror. Es una persona estafadora, juega con mi moral... ¿cómo voy a hacer desnudos?”, apuntó.

Y enfática, cerró: “Yo no soy, yo nunca pido números de cuenta, me la paso llorando”.