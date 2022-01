Alejandra Pradón se puso de novia con el ex de Silvia Süller y causó controversia

Tras romper su relación de más de un año con Silvia Süller, Martín Lema volvió a encontrar el amor en los brazos de otra importante figura de la farándula argentina, Alejandra Pradón.

“Estoy muy contento, vengo de una relación muy complicada, una desilusión amorosa y ahora se dio con una persona como Ale, fue algo mágico e inexplicable”, comenzó diciendo el uruguayo de 23 años en diálogo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

Luego el joven reveló cómo la conoció: “Hablé con ella para hacer una entrevista y no se pudo concretar pero no es que quedó ahí, hablamos todos los días y no paramos. Hay un gran cariño entre ambos y el mes que viene vamos a vernos que es lo que quiere ella más que nada, me dijo ´tenés que venir a verme´”.

“Empezamos a hablar y hubo tremenda onda, nos matamos de risa, me cuenta anécdotas de su carrera y yo de la mía. Hablamos tantas cosas. Ella tiene mucha humildad, es sencilla y es preciosa, cómo no me voy a engancha con una persona como ella”, expresó.

Luego la expareja de Silvia Süller dio detalles de lo que realmente lo enamoró de Pradón: “A mi me enamoró de ella lo que es como mujer, nos sacamos fotitos y videollamadas, nos mandamos fotos muy lindas, yo sin ropa, me enamoró ella como mujer, la veo y me calienta enseguida”

Y cerró muy hot: “Con el calor que hizo la semana pasada, le dije que me deje de mandar fotos porque estaba prendido fuego. Me manda fotos de su cara y me pone quenchi. Me encantó la familia que tiene, tiene una familia preciosa y te das cuenta que se quieren, eso me gusta mucho”.