Alejandra Majluf, actriz de Fax y Clave de Sol, ahora conduce un taxi

Al igual que miles de argentinos, la pandemia sacudió la economía de Alejandra Majluf. La actriz, recordada por interpretar a Elsa, la villana de Clave de sol y personajes entrañables como “La colada” de Fax -el ciclo que conducía Nicolás Repetto- se vio obligada a cambiar su rumbo profesional para mantener a Emma, su hija de 14 años.

Y como no se sentía cómoda dando clases de teatro por Zoom, como otros colegas, se animó a usar el auto que heredó de su padre recientemente fallecido para empezar a trabajar de remisera interpretando un nuevo papel: el de “La Chofera”.

“Viví mucho en España fui a festivales, hice unipersonales, ¿y después de eso qué? Después de eso me subo a un auto y manejo”, señaló en una entrevista con Teleshow. Y detalló: “Esto empezó dando una mano a conocidos y llevándolos. Llevo a la gente, muchas personas que amo me pedían que las llevara y además las entretengo. No llevo a cualquiera. No me iría a una compañía de remises o a una aplicación. Pero esto me caía en gracia y me divierto. Es una necesidad, tengo una hija de 14 y tengo que salir a trabajar”.

Además, reconoce que le encantaría volver al ruedo con un personaje de villana, pero que no desespera. “Estoy feliz con mi carrera, no necesito todo el tiempo estar haciendo cosas. El ego del actor no es sano, no hace bien. Estoy tranquila y sé que ya va a venir algo que me entusiasme”, declaró en Quedate, el ciclo de Luis Bremer y Tati Shapiro en El Nueve.