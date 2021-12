Alejandra Maglietti enloqueció a sus seguidores con una calza celeste que no deja nada a la imaginación

Alejandra Maglietti es una de las panelistas de la TV argentina que más llama la atención, no solo por lo que dicen sus informes sobre actualidad sino también por sus looks y posteos en las redes sociales. Así, la mediática compartió unas fotos en su Instagram que hizo deleitar a sus fans.

Con un conjunto deportivo de calza y top color celeste “ajustadísimo”, Maglietti dejó muy poco para la imaginación de sus seguidores. Su espectacular cuerpo es elogiado con cada publicación. Jugando con una gran pelota azul y mirando fijo a la cámara, Alejandra sedujo a sus fanáticos.

En pocas horas, el posteo superó los 22 mil Me Gusta y se llenó de cientos de mensajes y piropos de sus seguidores.

Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti le exigió a Wanda Nara que le pida disculpas

Alejandra Maglietti fue una de las tantas famosas que cayó en los efectos colaterales del Wandagate. Resulta que la panelista de Bendita había dado su opinión del caso a través de las redes sociales, y Wanda Nara le fue al hueso y la trató de “boludita”.

Ahora que todo parece estar resuelto, la abogada aseguró que la mujer de Mauro Icardi debería pedirle disculpas públicas al igual que lo hizo en la entevista de Susana Giménez con la China Suárez, donde le pidió perdón por la actitud machista que tuvo para con ella.

“A mí Wanda no me pidió perdón. Y yo, Wanda, no estuve con tu marido, encima. Yo merecía más perdón que la China”, sentenció la panelista. Y añadió: “Recibí sin comerla ni beberla”.

“Yo no tuve nada que ver, hice una opinión que no le importaba a nadie. Encima lo leyó a destiempo, eso había sido a la mañana, se atacó a la tarde... pero no tengo nada que ver Wanda, me podías pedir perdón también”, concluyó Alejandra Maglietti.