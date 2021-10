Alejandra Maglietti deslumbró en sus redes con un sugerente posteo que lo dice todo

Alehandra Maglietti está a full disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos. Primero, la modelo y panelista de Bendita TV estuvo recorriendo Nueva York, y ahora se instaló en Miami para unos días de playa.

“Welcome to Miami”, escribió la abogada en su cuenta de Instagram junto a una foto muy sensual en bikini y a lo Wanda Nara, mostrando una cartera de diseñador, en este caso de Christian Dior.

Días atrás, Maglietti fue insultada por la blonda mediática en Twitter por su opinión sobre el escándalo con la China Suárez. “Necesitás nombres, ¿boludita? O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados!! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, fue el polémico tuit de Wanda hacia la periodista.

Claro que ella le respondió sin piedad, y ahora volvió a hablar del asunto en una entrevista con Catalina Dlugi: “Yo no soy team Wanda ni team China. No la defendí ni tengo por qué defenderla. No es mi amiga, no la conozco... Solamente di mi punto de vista: ¿por qué se la ataca a la mujer con tanta crueldad y a los varones no? Da la sensación de que a los hombres se los lleva de las narices. Y el amor no es de nadie. Ninguna persona es de nuestra propiedad. Decían: ‘El está triste’, ‘Está deprimido’, ‘Está llorando’. ¡Todo el tiempo se lo está justificando! ¿Por qué se justifica a uno y al otro no? Me imagino que la China también debe estar triste. Todos la están pasando mal”.

Asimismo, Ale Maglietti se refirió al descargo público de Eugenia Suárez: “Me parece que en algunas cosas tiene razón y en otras no. Es probable que los varones le hayan mentido, porque es algo que suele ocurrir, pero en este caso me da la sensación de que ese argumento no entra tanto. Me hubiera gustado que pida perdón. Que le pida disculpas a Wanda, que es lo que le faltó a la carta”.