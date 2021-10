Alejandra Maglietti cambió de bando y criticó el descargo de la China Suárez: “Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda”

Luego de que Wanda Nara insultara a Alejandra Maglietti por defender a la China Suárez, acusada de querer destruir la pareja conformada por la empresaria y Mauro Icardi, la abogada analizó en frío el conflicto y volvió a referirse al tema, pero abordándolo desde otra perspectiva.

“Yo opiné sin quererlo y terminé como en el medio de los dos equipos que se están armando en las redes sociales, cosa que no me gusta porque parece que se armó una grieta, China o Wanda. Y no es una grieta en realidad”, comenzó Alejandra en diálogo con Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Me pareció que en algunas partes tenía razón, y en otras no. Es probable que los varones le hayan mentido, porque es una cuestión que suele ocurrir, pero en este caso me da la sensación de que ese argumento no entra tanto. Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda, que es algo que le faltó a la carta. Además de que está la culpa del varón, porque la infidelidad la comete él”, señaló. Y completó: “Creemos que tomó la iniciativa Mauro, pero dada las circunstancias de que Wanda la estaba pasando mal le pediría disculpas por eso. El sufrimiento de Wanda también está”.

Tras estos dichos que parecían estar más del lado de Nara, aclaró: “Tampoco está bueno decirle put... Tiene muchas maneras de defenderse, sin caer en esos viejos insultos arcaicos, esos motes que se le ponen a las mujeres que realmente son de cuarta. O, por lo menos para mí, atrasan”.

Recordemos que la semana pasada, uno de los capítulos del Wandagate lo protagonizaron Maglietti y la propia Wanda, cuando la panelista de Bendita escribió: “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”.

Ante esta opinión, la hermana de Zaira no se quedó callado y retrucó: “Necesitas nombres, boludita? O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados!! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, le respondió Wanda Nara dejando aún más en evidencia a la China Suárez.

“Esta boludita al menos fue a la universidad”, escribió Maglietti y luego aclaró en el programa que conduce Beto Casella: “Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía en un momento en el cual ella no había mostrado las pruebas, todavía no mostró nada. En todo caso que lo muestre y después podremos opinar”.