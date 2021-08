Alberto Martín habló del amor después de perder a su mujer: “No tengo edad para engañarme”

Hace tiempo que Alberto Martín se convirtió en un soltero codiciado. Luego de la temporada de verano 2020, en la que se lo vio muy compinche con Carmen Barbieri, el actor se permitió coquetear con su colega, a quien considera un gran sostén en su vida, recibió halagos de Gladys La Bomba Tucumana y de muchas fanáticas que los contactan en las redes sociales pero por el momento, no planifica volver a formar una pareja.

“Soy un hombre con sentidos y sensaciones y de pronto, estas sensaciones se convierten en deseo. Pero no puedo planear eso a mi edad. Aprendí que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Sentir que uno lo tiene cuando no las tiene es engañarse y yo no tengo edad para engañarme”, explicó en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivdavia.

E insistió: “Estar solo no es fácil en la vida, sobre todo a mi edad. Tengo una familia grande y muy presente. La soledad es una estado difícil para mí, por más que tenga a mis hijos y nietos cerca”.

Alberto Martín contó cómo atraviesa el duelo

En referencia a la forma en la que encaró la pandemia, el actor aseguró que en ningún momento se “bajoneó y que eso tiene que ver con haber pasado por grandes dolores en su vida, como la muerte de Marta.

“Viví 47 años con una mujer que fue mi esposa y a partir de ese momento cambió mi vida radicalmente. Me costó entender que la vida continúa aún sin los seres que amamos. Entonces, no me puedo bajonear. Luché mucho con mi compañera toda la vida, sus últimos once años fueron difíciles. Ya pasé lo más difícil de mi vida” , sostuvo.