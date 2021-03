Alberto Cormillot quiere volver a ser padre a los 82 años de edad

Este jueves el doctor Alberto Cormillot visitó el piso de América para conversar con Guillermo Andino sobre la salud de los argentinos.

En el nuevo ciclo “Es por ahí”, el nutricionista se refirió a la obesidad y problemas de alimentación de la sociedad y luego de varios minutos hablando del tema, Andino lo desvió y llevó al médico al plano personal.

Casado con Estefanía Pasquini desde el 2019 el invitado respondió una pregunta de Soledad Fandiño y sorprendió a todos al decir: “Si viene un hijo, es bienvenido”, comentó entusiasmado.