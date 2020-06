Al mejor estilo Malaspina, Edith Hermida se puso el mismo top calado y se le vio todo

Hace poco más de una semana, Romina Malaspina se volvió el centro de atención por salir al aire en un noticiero de Canal 26 usando un top calado sin corpiño debajo que dejaba traslucir todo. Ahora, Edith Hermida, conductora eventual de “Bendita” por la ausencia de Beto Casella, se animó a usar la misma prenda que tanta polémica generó.

“¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?”, dijo en broma al arrancar la edición del martes del programa que se ve por la pantalla de El Nueve, mostrando una remera idéntica a la de la ex “Gran Hermano”, pero en otro color y con una campera negra encima.

Con el correr del programa, su outfit siguió siendo el centro de atención y su compañera Any Ventura le pidió que se quite el abrigo que llevaba puesto. “No, no, la campera no me la saqué porque tampoco es para… El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, seria”, fue la respuesta de Edith.

“Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru”, le dijo Beto, quien se sumó al programa desde su casa, donde está cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Lo cierto es que gracias al top de la polémica, Romina Malaspina logró en tres semanas al frente de su programa de noticias lo que a muchas figuras de la televisión lo que muchas figuras tardan años en construir.

Sin abandonar su estilo, la rubia sigue apostando por jugados escotes y ropa bien ajustada, pese a las críticas. Por caso, en la noche del martes usó un conjunto llenó de brillo que mostró en su cuenta de Instagram, donde sumó más de 700 seguidores desde que comenzó a conducir el programa que se ve de 22 a 24 por Canal 26.