Ailén Bechara reveló la cantidad de niñeras que tiene su hijo y fue duramente criticada

Ailén Bechara se encuentra en Ibiza junto a su pareja Agustín Jiménez, con quien tiene a su pequeño Francisco. En tierras españolas, Bechara comparte tiernas postales y videos de sus vacaciones, tanto de día como en la noche, incluso visita clubes nocturnos que son uno de los atractivos de dicha ciudad.

Activa en sus redes sociales, la ex azafata de uno de los programas de Guido Kaczka, estuvo contestando preguntas de sus seguidores: “¿Llevás niñera para que te ayude?”, le consultó un usuario bastante curioso y ella le respondió: “Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”, respondió la modelo dando a entender que su niño cuenta con la ayuda de varias personas.

Ailén Bechara de vacaciones en Ibiza con su familia Instagram Ailén Bechara

“¿Para qué llevan niñera? ¿No pueden cuidar un solo nene? Yo tengo 3 y las llevo a todos lados”, le reprochó, en particular, una seguidora. “Claro que podemos cuidarlo, y eso hacemos. Pero necesitamos que alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos”, se justificó la bailarina.

“No me estresa viajar con él y lo hago desde que Fran era muy bebé. Ya me acostumbré y soy muy organizada. Me estresa que siempre llegamos tarde y a las corridas al aeropuerto”, cerró la explicación Bechara, de manera tajante.

Ailén Bechara de vacaciones en Ibiza con su familia Instagram Ailén Bechara

De la crisis a la unión familiar

Hace algunas semanas, trascendieron rumores de la separación de la modelo con el representante de jugadores, sin embargo Ailén aclaró que no se había separado y a través de sus historias de Instagram contó detalles de su situación.

“¿Estás separada?”, le preguntaron. Lejos de evadir el asunto, Bechara admitió que atravesó una crisis de pareja con el papá de su hijo pero que decidieron darse otra oportunidad. “Pasaron cosas pero aquí estamos, juntos una vez más”, expresó junto al emoji de corazón y una foto en la que se ve a su enorme familia súper unida.