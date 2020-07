Ailén Bechara mostró cómo es su “pancita” sin photoshop: “¡Seamos felices, seamos reales!”

La cuarentena nos permitió a cada uno de nosotros repensar sobre distintos aspectos de nuestra vida. No ajena a esta realidad, Ailén Bechara comenzó a través de su cuenta de Instagram a postear sus reflexiones sobre aspectos como su alimentación, su cuerpo y su imagen. Hace un mes, la exazafata de Guido Kaczka hizo un publicación en las redes en el que se sinceró sobre los trucos a los que recurría para entrar en los estereotipos de belleza.

El mensaje comenzó: “Quiero contarles un poco de mí y las inseguridades que siempre me produjo mi cuerpo. Ya cansada de tener que posar para la foto y siempre salir bien, con un cuerpo que ‘posado’ sale bien, pero jamás fue mi realidad”.

“Siempre viví queriendo tapar mi panza, esa parte que tanto me incomodaba. Quería el cuerpo que me mostraban las revistas o blogs”, admitió Ailén.

“Jamás tuve panza chata, cosa que me produjo miles de trastornos y problemas a lo largo de mi vida. Muchos dirán ‘pero vivís de eso, ¿cómo hiciste?’. No se imaginan las cosas que he hecho para estar con ‘el cuerpo deseado’. Pasé por miles de dietas, gimnasios, médicos, cirugías. Pase por tanto que es una locura”, continuó la madre de Francisco (2), fruto de su relación con el empresario Agustín Jiménez.

“Todavía recuerdo aquel verano dónde no me sacaba la remera para que no vean mi panza. Siempre quería mostrarme súper bien y perfecta. Pero ¡ya basta! Muchas mujeres me motivaron e incentivaron a mostrarme como soy. Soy real, soy humana... No estoy embarazada. ¡Amo comer! Trato de ser saludable y llevar una vida y sana. Pero mi cuerpo es este, lo acepto y lo amo”, enfatizó.

Ahora, en la misma línea, Ailén Bechara posteó una foto en primer plano de su panza sin recurrir a Photoshop ni poses de modelo: “Ailén en las dos fotos. Sí, la misma. A todos los que nos quemaron la cabeza con los estándares de belleza. ¡Seamos felices, bellas. ¡Seamos reales!”.