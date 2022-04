Ailén Bechara dejó sin palabras a sus seguidores con su “vestido” transparente

Para festejar su cumpleaños número 32, Ailén Bechara volvió a prender fuego las redes sociales al mostrarse luciendo un vestido totalmente transparente, que dejó ver su colaless. Rápidamente, sus followers elogiaron su figura y llenaron de likes su publicación.

Ailen apareció en los medios 2011 cuando fue seleccionada para ser la azafata de Guido Kaczka en el programa “A todo o nada” (Canal Trece), y de ahi, no paró de crecer laboralmente y convertirse en una influencer de redes sociales. Día a día, la modelo sube fotos de sus looks, o disfrutando de vacaciones en diferentes playas con su marido y su hijo.

Bechara es mamá de Francisco, quien ya va a salita de cuatro años, junto a Agustín Jimenéz, quien conoció en 2016. Desde ese momento no se separaron más, de hecho, en 2021 firmaron el certificado de convivencia como para dar un pasito más en su relación. El joven de 35 años es representante de futbolistas y entre los jugadores a los que les ha manejado la carrera está Ángel Correa quien es delantero del Atlético de Madrid.

Ailén suele mostrar sus paseos por distintas playas del mundo

Otra de sus fotos más likeadas de su perfil

Este miercoles, Ailen cumple 32 años y para festejarlo, volvió a incendiar sus redes con una publicación en donde se la ve luciendo un vestido totalmente transparente. La modelo escribió: “Despues de las 12...”, en referencia al look que iba a vestir para su inicio de cumpleaños. Además, Bechara acompañó el posteo con la música ‘Girls Just Want to Have Fun’ de Cyndi Lauper.

Hoy en día, Ailen es madre full time y le dedica toda la atención a su niño, a pesar de que tiene niñeras a cargo del cuidado de su nene. Además, la modelo cobra por sus apariciones en los programas de televisión, por el modelaje de algunos diseños y por supuesto, por las promociones que hace en sus redes sociales.