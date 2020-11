Agustín “Cachete” Sierra se destapó como uno de los más firmes candidatos para ganar Cantando 2020. Y no solo eso. Por su condición de soltero, el actor que surgió de la cantera de Cris Morena es uno de los famosos más codiciados de la televisión.

Agustín Sierra, en el Cantando 2020

Agustina Alarcón, hija y partenaire de Claribel Medina en el reality, fue una de las que no dudó en tirarle onda en vivo en una nota con La previa del Cantando (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine). Sin embargo, Cachete apenas sonrió y siguió la entrevista con Lizardo Ponce, quien lo descolocó con una pregunta sin filtros: “¿Me vas a decir que en estos últimos días no estuviste con una muchacha?”.

“¿Así lo vas a tirar? Es durísimo. Es una pregunta muy genérica. Sí me junté con una amiga a tomar mate y a charlar”, contestó Sierra jocoso. Luego, se indignó entre risas: “¿Quieren saber si tuve sexo con alguien o no? Yo no estoy haciendo el amor con nadie. No estoy enamorado de nadie”, según Ciudad Magazine.

Sin darle tregua, Lizardo insistió en medio de los rumores de affaire con Cande Molfese: “¿Me vas a decir que con tanto Sex virtual (N del R: por la obra de teatro que realiza) no tenés sexo real?”.

Agustín, estallando en carcajadas cuando el conductor dijo que “Cachete tuvo una alegría”, él sentenció sonrojado a cara descubierta: “Estoy muy bien solo. Estoy feliz porque me estoy acomodando después de mucho tiempo de estar encerrado, con muchas cuestiones en el aire. La estoy pasando muy bien acá”.