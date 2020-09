Agustín Sierra se emocionó al hablar de las muertes de su padre y su abuelo en medio de la cuarentena

La emoción se apoderó anoche de la pista del “Cantando 2020” de la mano de Agustín Sierra. El actor mostró una faceta distinta a la que venía presentado en el concurso y todos quedaron conmovidos por su testimonio sobre las pérdidas de su padre y su abuelo que sufrió en medio de la cuarentena.

Después de recibir el voto secreto que lo depositó en la siguiente ronda, donde cantará “La mano de Dios”, el participante pidió decirle unas palabras al jurado antes de retirarse del estudio.

“Quiero agradecerle públicamente por las palabras que tuvieron ayer conmigo. La cuarentena es un momento difícil para todos, y en lo personal fue muy dura. El mimo que tuvieron hacia mí fue muy lindo”, dijo mirando a Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán.

Ángel de Brito, conductor del programa, le preguntó al ex “Casi Ángeles” si quería contar su situación personal y ahí “Cachete” se liberó y habló de las muertes de su padre y su abuelo durante el periodo de aislamiento, de quienes no se pudo despedir cómo hubiese querido.

“Le quiero mandar un saludo a mi vieja y a toda mi familia que me apoya. Todos tuvimos momentos muy duros. A mí me pasó, lamentablemente. Tuve que despedir a mi padre y a mi abuelo, con un mes de diferencia prácticamente”, reveló.

Agustín habló de su trabajo y la forma en lo que lo percibe el público en este difícil momento: “Son cosas difíciles que tocan vivir. Y acá estamos, para crecer, para seguir aprendiendo y divertirnos. Está buenísimo poder mostrar eso, no solo con palabras sino también con hechos. Y uno trata de seguir el ritmo a todo lo que es esto. Es complicado. Además tenemos Sex, nos ven de muchas formas: quizás a la tarde me ven como un niño, acá como soy y en Sex de otra manera muy diferente”.

A raíz de las pérdidas, el participante contó que volvió a vivir con su madre en su casa de Pilar, para transitar el dolor acompañados, pero cuando regresó al trabajo volvió a Capital Federal. “Cuando volví a mi departamento me dí cuenta de que no podía estar ahí, con todo lo que estamos viviendo por la pandemia”, sostuvo y agregó que se mudó al mismo barrio que su familia para no estar solo.

“Estoy cerca de ella, pero desde que arrancó el Cantando no la puedo abrazar y para mí es muy complicado, entiendo que para todos también. Pero sí estoy cerca de la familia, que era muy necesario para seguir adelante en un momento así”, cerró.