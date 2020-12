Agus Agazzani engaña a todos sus seguidores con una propuesta matrimonial: “Juegan con mis sentimientos”

Agustina Agazzani y Agustín Bernasconi son una de las parejas que hacen furor por Instagram. Ya tienen miles de fans que piden a gritos fotos de ellos y rastrean cada uno de los momentos que comparten juntos. Es por eso que un paso tan importante como una propuesta de matrimonio, no iba a provocar menos que una revolución por las redes sociales. Pero al final, la pareja decidió que era mejor jugarle una broma a los millones de espectadores que los ven desde su celular

A pesar de que tuvieron un impasse en el medio, momento en que Agustina tuvo un breve romance con Martin Baclini y un escándalo por deberle 30 mil pesos, la pareja volvió y se encuentra más fuerte y establecida que nunca. Ya se han mudado juntos, comparten un perrito llamado “Lorenzo” y hasta comparten las preciadas siestas.

Juntos hacen una pareja ideal y entre ellos existe una complicidad que traspasa las pantallas. Pero en su ultimo video terminaron por romper el corazón de sus fans. El mismo ya generaba emoción en su portada, en donde se puede ver a Agustín arrodillado, en la típica pose para una propuesta de matrimonio. El video también prometía, cuando se ve a Agazzani distraída en la playa y el emocionante momento en el que se da cuenta de que su novio va a hacerle la pregunta. “Y al fin llegó el día que desde hace tanto tiempo espero!!! Estoy muy feliz y sin palabras”, escribió la modelo en el video.

Incluso saca un estuche y seguro los seguidores ya gritaban detrás de la pantalla. Pero llegado el momento de la verdad, la joven saca un inusual regalo de adentro. Parece ser una tanga o alguna prenda de ropa interior y ellos dos saltan divertidos con el chiste. Pero desde el otro lado, miles de internautas lloraban por la desilusión.

“Juegan con mis sentimientos”, escribió un usuario. “Yo casi lloro de la emocion y al final todo re F”, les puso otra. “Ni mi ex me ilusiono tanto como esto”, fue uno de los comentarios. Aunque no era lo que esperaban, los usuarios terminaron riendo con el divertido posteo de la pareja. En el fondo, muchos esperan que en un futuro la broma se vuelva realidad.